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Новости Нижнего Тагила

Две трети крымских татар положительно относятся к политике Путина

7 марта 2017, 14:10Добавить новость
Россия,Крым,Путин,политика,граждане,Украина,народ
Федеральное агентство по делам национальностей России провело соцопрос среди крымских татар об их отношении к президенту России, сообщает газета «Известия». Социологический опрос ФАДН России показал, что 61% крымских татар относится к политике главы государства положительно. Еще 31% опрошенных заявили, что в последнее время их отношение к Путину улучшилось. К слову, крымские татары составляют 13% населения полуострова.

Также опрос показал, что после воссоединения Крыма с Россией 46% крымско-татарского населения стали ощущать себя россиянами, и лишь 7% до сих пор считают себя гражданами Украины. 

Руководитель ФАДН подчеркнул, что ситуация среди крымских татар не является при этом простой, но в регионе продолжается работа над тем, чтобы она менялась в лучшую сторону. Правительство старается сделать все, чтобы люди начали ощущать реальные изменения. 
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