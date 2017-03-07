Феминистки выйдут на митинг в Екатеринбурге в Международный женский день (ФОТО)

В Екатеринбурге 8 марта пройдет пикет феминисток. Пикет получил название «День борьбы за права женщин», он состоится на площади 1905 года, активистки объединились через группу в соцсети. Феминистки согласовали свою акцию с администрацией города, сообщает ZNAK. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам женщин: сексизму, дискриминации на работе, насилию.
Активистки подготовили различные злободневные плакаты. Например, один из них посвящен недавнему скандалу в «Аэрофлоте», когда руководство компании распорядилось допускать к работе на международных рейсах девушек с размером одежды до 46.