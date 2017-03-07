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Феминистки выйдут на митинг в Екатеринбурге в Международный женский день (ФОТО)

7 марта 2017, 15:30Добавить новость
Екатеринбург,митинг,феминизм,женщина,Международный женский день,пикет,права женщин
В Екатеринбурге 8 марта пройдет пикет феминисток. Пикет получил название «День борьбы за права женщин», он состоится на площади 1905 года, активистки объединились через группу в соцсети. Феминистки согласовали свою акцию с администрацией города, сообщает ZNAK. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам женщин: сексизму, дискриминации на работе, насилию.
 
Активистки подготовили различные злободневные плакаты. Например, один из них посвящен недавнему скандалу в «Аэрофлоте», когда руководство компании распорядилось допускать к работе на международных рейсах девушек с размером одежды до 46.
Екатеринбург,митинг,феминизм,женщина,Международный женский день,пикет,права женщин
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