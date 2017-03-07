Нижнетагильские полицейские в честь 8 Марта раздают дамам листовки со своими контактами (ФОТО)

Нижнетагильские участковые поздравят жительниц с 8 Марта красочными листовками со словами поздравления и контактными данными участковых уполномоченных. Таким образом, правоохранители хотят напомнить женщинам, что они всегда готовы придти на помощь. В преддверии праздника информационно-поздравительные листовки появятся на информационных стендах в жилых домах.
О визитах участковых предупреждены управляющие компании и ТСЖ. Так, участковый ОП №16 Роман Чупин встретился с наиболее инициативными жильцами своего участка и ответил на все вопросы, обещал оказать содействие в решении злободневных проблем, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"