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Новости Нижнего Тагила

Оправданная судом Евгения Чудновец займется правами осужденных женщин

7 марта 2017, 14:45Добавить новость
закон,Свердловская область,Чудновец,суд,уголовное дело,приговор,права женщин,несправедливость
Воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец, которую выпустили из нижнетагильской колонии, планирует заняться правозащитной деятельностью, сообщает интернет-сайт Republik. Напомним, в отношении Евгении Чудновец отменили приговор за репост видеоролика с издевательством над ребенком и 6 марта отпустили из колонии Нижнего Тагила. 

Ее муж Андрей Мясников поделился планами жены. Она намерена в дальнейшем помогать женщинам, которые осуждены по ошибке. Возможно, она создаст и возглавит общественную организацию, которая будет заниматься вопросами, подобными ее уголовному делу.
© TagilCity.ru
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