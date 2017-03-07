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Новости Нижнего Тагила

Роспотребнадзор введет новые правила труда для беременных и кормящих женщин

7 марта 2017, 14:05Добавить новость
работа,Россия,экономика,общество,беременность,декрет,производство
Роспотребнадзор разработал новые правила труда для женщин, сообщает газета «Известия». В новом проекте СанПиНа запрещается труд беременных женщин в помещениях, имеющих только искусственное освещение: «световое голодание» может вызвать у плода нарушения некоторых функций организма. 

Согласно новым санитарно-эпидемиологическим требованиям для женщин, работодатели будут обязаны предоставлять молодым мамам специальное помещение для кормления ребенка. Оно будет должно иметь стол для пеленания, кушетку, стол, стулья, санузел с горячей и холодной водой, раковину для мытья рук. 
Нововведения ожидается внедрить в текущем году. В настоящее время законопроект находится на утверждении. 

Также планируется ввести информирование женщин при приеме на работу о вредности производства, на котором им придется трудиться. Особенно это касается негативного влияния на репродуктивную функцию работниц вредного производства
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