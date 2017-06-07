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Новости Нижнего Тагила

Бездомный пёс покусал девочку в Нижнем Тагиле: когда-то дети построили для него будку, но теперь сами боятся выходить во двор (ФОТО)

7 июня 2017, 16:25Добавить новость
дети,Нижний Тагил,бродячие собаки,бездомные животные,собака,укус,ребёнок,Выя,Красноармейская
Дети, напуганные нападением бездомного пса на их подругу, обратились в редакцию портала TagilCity.ru.

Как рассказал один из детей журналистам, в выйском дворе Нижнего Тагила проживает собака, склонная к агрессии.

 

У нас во дворе дома №119 на ул. Красноармейская живёт большая чёрная собака. Вчера она укусила мою подругу. Раньше, ещё одну девочку. Говорят, она заразилась бешенством. Когда кто-нибудь уже приедет, чтобы забрать её? -- пожаловался 12-летний житель Нижнего Тагила - Витя.

 

дети,Нижний Тагил,бродячие собаки,бездомные животные,собака,укус,ребёнок,Выя,Красноармейская

 

У подруги Вити - Саши - искусаны обе руки. Вчера девочку перевязывали медики и поставили ей укол.

 

Марсик [так дети называют живущего во дворе пса - прим. ред.] начал лаять на меня, когда мы сидели и разговаривали с другими ребятами во дворе. Видимо, почувствовав запах живущей у меня дома кошки, он набросился на меня и начал кусать. Мне было очень больно, я сильно испугалась, -- поделилась Саша с журналистами TagilCity.ru. 

 

дети,Нижний Тагил,бродячие собаки,бездомные животные,собака,укус,ребёнок,Выя,Красноармейская


Маму Саши - Алёну Анатольевну - беспокоит сложившаяся во дворе ситуация. Тем не менее, она признаёт, что часть ответственности за произошедшее лежит на жильцах дома.

 

Раньше этот пёс принадлежал женщине. Потом женщина умерла, и собака осталась одна. Ребята пожалели собаку, построили для неё будку, и вот, что получилось. Сама собака, в принципе, не злобная. Непонятно, что на неё иногда находит, но периодически она кусает и детей, и взрослых. Наверное, пора обратиться к управляющей компании, чтобы она как-то решила этот вопрос, -- рассказала журналистам TagilCity.ru мама пострадавшей девочки.

 

дети,Нижний Тагил,бродячие собаки,бездомные животные,собака,укус,ребёнок,Выя,Красноармейская


В управляющей компании, обслуживающей дом, подтвердили, что до настоящего момента на проживающую во дворе собаку никто не жаловался.

 

Жалоб на собаку не поступало. Формирование заявки на отлов возможно только при наличии жалоб, -- прокомментировали ситуацию в управляющей компании «Строительные технологии», обслуживающей дом.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (2)
д-р Фауст 07.06.2017 16:40:27 #
Какой-то день собачьего беспредела. То хозяйство у женщины разорили, то детей покусали. Может, бродячим стаям начать жертвы приносить (зоофилы будут безмерно рады)?
yana123 07.06.2017 17:35:06 #
Рука перемотана так,буд то там двойной перелом,а по факту 2 царапины. Просто родителям нужно объяснить то,что не нужно лезть к собакам,не просто так она укусила. Абсолютно к любой собаке если лезть и доставать,она укусит. С родителями нужно провестипрофилактические беседы,налицо недосмотр за детьми,дети предоставлены сами себе. Думаю нужно прийти к их семье с проверкой и вообще посмотреть в каких условиях живут дети
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