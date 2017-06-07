Бездомный пёс покусал девочку в Нижнем Тагиле: когда-то дети построили для него будку, но теперь сами боятся выходить во двор (ФОТО)

Как рассказал один из детей журналистам, в выйском дворе Нижнего Тагила проживает собака, склонная к агрессии.

У нас во дворе дома №119 на ул. Красноармейская живёт большая чёрная собака. Вчера она укусила мою подругу. Раньше, ещё одну девочку. Говорят, она заразилась бешенством. Когда кто-нибудь уже приедет, чтобы забрать её? -- пожаловался 12-летний житель Нижнего Тагила - Витя.

У подруги Вити - Саши - искусаны обе руки. Вчера девочку перевязывали медики и поставили ей укол.

Марсик [так дети называют живущего во дворе пса - прим. ред.] начал лаять на меня, когда мы сидели и разговаривали с другими ребятами во дворе. Видимо, почувствовав запах живущей у меня дома кошки, он набросился на меня и начал кусать. Мне было очень больно, я сильно испугалась, -- поделилась Саша с журналистами TagilCity.ru.



Маму Саши - Алёну Анатольевну - беспокоит сложившаяся во дворе ситуация. Тем не менее, она признаёт, что часть ответственности за произошедшее лежит на жильцах дома.

Раньше этот пёс принадлежал женщине. Потом женщина умерла, и собака осталась одна. Ребята пожалели собаку, построили для неё будку, и вот, что получилось. Сама собака, в принципе, не злобная. Непонятно, что на неё иногда находит, но периодически она кусает и детей, и взрослых. Наверное, пора обратиться к управляющей компании, чтобы она как-то решила этот вопрос, -- рассказала журналистам TagilCity.ru мама пострадавшей девочки.



В управляющей компании, обслуживающей дом, подтвердили, что до настоящего момента на проживающую во дворе собаку никто не жаловался.