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Новости Нижнего Тагила

Добровольцы убрались и устроили праздник на Муринских прудах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 июня 2017, 16:45Добавить новость
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3 июня состоялась благотворительная акция «Чистые Муринские пруды 2017». Отзывчивые тагильчане со своими детьми поучаствовали в наведении чистоты на берегу пруда.

Людей получилось как раз столько, сколько нужно. 24 взрослых и 15 деток пришли и прибрались. Здорово, что люди откликаются! -- поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru организатор Анастасия Дресвянникова.

 

Для угощения собравшихся закупили продукты, которые потом раздали по семьям.

 

 
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Всё успели до начала урагана. Вывезли 100 кубометров мусора, получился целый КАМАЗ. Остальное нужно будет забрать позже, но машины пока заняты.

 

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Позже с организатором связалась группа жилого комплекса в микрорайоне «Муринские пруды» для дальнейшего сотрудничества.

 

Муринские пруды - это излюбленное место отдыха тагильчан летом. Тут устраивают пикники, купаются и просто отдыхают. Лес здесь находится совсем близко к береговой зоне, поэтому при отдыхе на ней необходимо соблюдать правила пожарной безопасности во избежание лесного пожара и штрафов.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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