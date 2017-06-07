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Новости Нижнего Тагила

Огород или дом? Пожарные будут проверять участки в пригороде Нижнего Тагила на соответствие документам ​(ФОТО)

7 июня 2017, 18:25Добавить новость
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Муниципальный земельный контроль проверит земельные участки у леса под Нижним Тагилом на соответствие того назначение, под которое они выдавались.

Одной из причин большого пожара на Голом Камне стала ситуация с отсутствием пожарного разрыва.

 

Территорию сначала отдали под огороды. Огород вообще не предполагает ни заборов, ни капитальных сооружений. Со временем, место превратилось в застройку, появились капитальные сараи, дома прямо в непосредственной плотности к лесу, -- объяснил заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.

 

Особенно будут проверены огороды.

 

По земельным участкам сейчас будем работать с муниципальным земельным контролем. Они сопоставят назначения участков, под которые они выдавались. Особенно такие под огороды, которые должны соблюдать нормы и необходимые разрывы, которые сейчас каким-то образом превратились в участки. Этот вопрос необходимо решать, -- отметил Константин Захаров.

 

К решению этого вопроса приглашено лесничество.

 

Каждому коммунальному саду нужно обращаться в лесничество по адресу ул. Лебяжинская 2А или по телефону +7 (3435) 48-94-21, -- проинформировал представитель лестничества.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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