До 6 лет лишения свободы: в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными

Госдума РФ ужесточила наказание за преступления, связанные с жестоким обращением с животными. Сейчас за такие преступления можно лишиться свободы на 4-6 лет.

Срок лишения свободы за жестокое обращение с животными увеличится до шести лет, сообщает газета «Известия». Новую редакцию статьи 245 УК РФ поддержали и в силовых ведомствах.





8 июня новые поправки будут обсуждаться в СПЧ при президенте РФ, а потом будут внесены в Госдуму. Нижний порог при лишении свободы будет установлен на уровне четырех лет. Наибольший срок – шесть лет – можно будет получить за более тяжкие преступления в отношении животных.





Нововведением является и то, что в соответствующей статье появятся новые квалифицирующие признаки. Издевательства над животными в составе группы, в присутствии малолетних или с трансляцией в интернете станут основанием для лишения свободы на шесть лет. Так, теперь получили большое распространение в интернете видео, где зверское убийство животного было снято на камеру.