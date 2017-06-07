| регистрация
Новости Нижнего Тагила

До 6 лет лишения свободы: в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными

7 июня 2017, 17:45Добавить новость
животные,закон,интернет,нарушение,Россия,смерть,суд,убийство,уголовное дело,уголовник,уголовный кодекс,лишение свободы,видео,Госдума

Госдума РФ ужесточила наказание за преступления, связанные с жестоким обращением с животными. Сейчас за такие преступления можно лишиться свободы на 4-6 лет. 

Срок лишения свободы за жестокое обращение с животными увеличится до шести лет, сообщает газета «Известия». Новую редакцию статьи 245 УК РФ поддержали и в силовых ведомствах.

8 июня новые поправки будут обсуждаться в СПЧ при президенте РФ, а потом будут внесены в Госдуму. Нижний порог при лишении свободы будет установлен на уровне четырех лет. Наибольший срок – шесть лет – можно будет получить за более тяжкие преступления в отношении животных. 

Нововведением является и то, что в соответствующей статье появятся новые квалифицирующие признаки. Издевательства над животными в составе группы, в присутствии малолетних или с трансляцией в интернете станут основанием для лишения свободы на шесть лет. Так, теперь получили большое распространение в интернете видео, где зверское убийство животного было снято на камеру. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , ,
Анонимный живодер выложил в интернет видео с убийством своего кота (ФОТО) 14 декабря 2016, 19:20 1
Более 170 кг синтетических наркотиков изъято у задержанных в Свердловской области молодых людей (ФОТО) 30 мая, 11:40
Длительные сроки за убийства и мошенничество с кредитами получили члены банды «Тропиканки» из Алапаевска (ФОТО, ВИДЕО) 17 мая, 16:00 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 7
Подписаться на новости