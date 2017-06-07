Перевёрнутый ураганом павильон детского сада Нижнего Тагила возвращён на место: учреждение снова работает в штатном режиме (ФОТО)

На любительских фотографиях, сделанных сразу после урагана, можно видеть, как павильон нового детского сада на ул. Бобкова лежал в перевёрнутом состоянии. О том, как детский сад справился с этим ударом стихии, узнали журналисты TagilCity.ru.

В выходные помогали приводить территорию детского сада в порядок родители, сотрудники учреждения и представители шефских организаций. Один из родителей в понедельник пригнал манипулятор. Ещё до прогулки детей павильон был возвращен на место. Таким образом, с начала рабочей недели и до настоящего времени наш детский сад работает в штатном режиме, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в приёмной детского сада №199.

Фото 4 июня, 2017 г.



Напомним, о готовности всех детских садов Нижнего Тагила принять своих воспитанников с 5 июня рапортовал Валерий Суров.

Ураган 03.06.2017 г.