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Новости Нижнего Тагила

Перевёрнутый ураганом павильон детского сада Нижнего Тагила возвращён на место: учреждение снова работает в штатном режиме (ФОТО)

7 июня 2017, 17:40Добавить новость
Нижний Тагил,детский сад,дети,дошкольники,ураган,павильон,воспитание,образование,восстановление,Вагонка,Бобкова
Ураганный ветер в Нижнем Тагиле достигал такой силы, что перевернул павильон для детей в детском саду № 199.

На любительских фотографиях, сделанных сразу после урагана, можно видеть, как павильон нового детского сада на ул. Бобкова лежал в перевёрнутом состоянии. О том, как детский сад справился с этим ударом стихии, узнали журналисты TagilCity.ru. 

 

В выходные помогали приводить территорию детского сада в порядок родители, сотрудники учреждения и представители шефских организаций. Один из родителей в понедельник пригнал манипулятор. Ещё до прогулки детей павильон был возвращен на место. Таким образом, с начала рабочей недели и до настоящего времени наш детский сад работает в штатном режиме, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в приёмной детского сада №199.

 

Нижний Тагил,детский сад,дети,дошкольники,ураган,павильон,воспитание,образование,восстановление,Вагонка,Бобкова

 

Нижний Тагил,детский сад,дети,дошкольники,ураган,павильон,воспитание,образование,восстановление,Вагонка,Бобкова

Фото 4 июня, 2017 г.


Напомним, о готовности всех детских садов Нижнего Тагила принять своих воспитанников с 5 июня рапортовал Валерий Суров.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2107

 
Ураган 03.06.2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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