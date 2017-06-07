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Первые пострадавшие от новой системы начисления пенсии появились в Свердловской области

7 июня 2017, 10:15Добавить новость
деньги,Свердловская область,экономика,пенсия,баллы,пенсионный фонд,пенсионеры,пострадавшие

В Свердловской области уже два года действует новая система начисления трудовой пенсии – по баллам. Из-за нее некоторые граждане оказались в зоне риска.

Стоит заметить, что система начисления пенсии заключается в выработке стажа и начислении баллов. Однако каждый год необходимое для выхода на пенсию количество баллов увеличивается. Так, если в 2016 году для выхода на пенсию необходимо было иметь 7 лет стажа и 9 баллов, то в 2025 году данная цифра может достигнуть 15 лет и 30 баллов. Не всем гражданам, в силу различных обстоятельств, реально набрать такое количество.

Как пишет «Областная газета», если баллы не набраны, то выход на пенсию невозможен. Фактически пенсионный возраст оказался отодвинут, и в Свердловской области появились первые пострадавшие от новой системы.

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