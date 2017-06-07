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Ребенок из Верхней Пышмы восстановлен в очередь на путевку в детский сад только после обращения в прокуратуру

7 июня 2017, 13:05Добавить новость
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Благодаря вмешательству прокуратуры в Верхней Пышме восстановили права ребенка, восстановив его в очереди на путевку в детский сад. 

По обращению заявителя прокуратура Верхней Пышмы провела проверку по факту отказа в регистрации в очереди на путевку в детский сад.

Установлено, что 20 мая 2016 года, в тот же месяц, когда родился ребенок, его родитель обратился в администрацию города через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». При этом администрация портала заявление не зарегистрировала и не направила его в соответствующий компетентный орган.

Таким образом, права ребенка по постановке его в очередь в дошкольное учреждение были нарушены. Заявителю стало известно об этом лишь 12 декабря 2016 года. Он обратился с заявлением в администрацию портала о восстановлении ребенка в очереди, но ему было отказано.

По заявлению официального представителя ребенка прокуратура разобралась в ситуации и восстановила его права: были изменены данные о регистрации ребенка в очереди на путевку с фактического обращения - 20 мая 2016 года. 

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