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Новости Нижнего Тагила

Торговля не остановлена: ураган снес ​крышу рынка на Красном Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

7 июня 2017, 12:00Добавить новость
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Ураганом снесло крышу рынка на Красном Камне в Нижнем Тагиле. Летающие части кровли смогли сфотографировать очевидцы.
Повреждения не сильные, только сдуло крышу. Часть мы уже восстановили, скоро восстановим и крышу у павильона, где торгуют бабушки, -- рассказал директор торгового комплекса «Краснокаменский».

 

Однако снесённая крыша рынка торговле бабушек не помешала.




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Бабушки продают зелень, свою рассаду и овощи пока без крыши. Если идёт дождь, то под зонтиками. Ничто их не останавливает, -- поделилась наблюдениями с редакцией TagilCity.ru продавщица соседней с рынком торговой точки.

 

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Также ураганом практически полностью был уничтожен сквер с памятником Героям гражданской войны чуть выше по улице Пархоменко на Красном Камне.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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