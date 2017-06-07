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Новости Нижнего Тагила

Тюремный срок был назначен экс-работникам ГУ МЧС по Свердловской области за оформление «мёртвой души»

7 июня 2017, 07:00Добавить новость
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В столице Урала суд назначил наказание бывшим сотрудникам ГУ МЧС по региону. Заместитель начальника отдела кадров Панов и старший инспектор Кокшаров обвинялись в мошенничестве по предварительному сговору.

С декабря 2010 по август 2013 года работники МЧС незаконно предоставляли в бухгалтерию документы на назначение на должность третьего лица. Затем, завладев картой банка, они снимали довольствование, перечисляемое управлением.

За три с половиной года им удалось присвоить 1,1 миллиона рублей за фиктивного работника.

Суд назначил начальнику 3 года колонии общего режима, а его заместителю - полтора года колонии общего режима.

Добавим, что подсудимые вернули все деньги в ходе разбирательства, передает пресс-служба прокуратуры.

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