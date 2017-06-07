Все жилые дома Нижнего Тагила подключены к электроснабжению после урагана (ВИДЕО)

В администрации Нижнего Тагила прошло совещание по ходу ремонтно-восстановительных работ в городе.

Константин Захаров, замглавы городской администрации по строительству и городскому хозяйству, провел совещание, на котором обсуждался ход ремонтно-восстановительных работ по ликвидации последствий урагана.





Энергетики города доложили о том, что к 14 часам 7 июня весь жилой фонд Нижнего Тагила обеспечен электропитанием. В ближайшие дни проблема обеспечения электричеством будет решена в садоводческих товариществах, которые пострадали во время урагана.





Также на совещании прозвучало предупреждение, которое предназначается жителям города: Их просят не заниматься самостоятельным спилом деревьев, так как это снова может повредить ЛЭП.





Водоканал-НТ отчитался о том, что все объекты города обеспечены водоснабжением, а к вечеру 8 июня все работы по восстановлению будут закончены.





Для полного восстановление движения городского электротранспорта отводится еще три дня. Основной объем работ будет сосредоточен на участках движения от центра города до Дзержинского района и Северного поселка.





Ведется расчистка территорий культурных и спортивных объектов. Из 226 пострадавших учреждений очищено от поваленных деревьев 146.



Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017

Аварийно-восстановительные работы ведутся согласно составленному графику. Предполагается, что к 11 июня город будет очищен на 80-90%. Начала работу комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией.