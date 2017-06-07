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Новости Нижнего Тагила

Жительница Верхней Салды превратила квартиру в помойку: из-за антисанитарных условий инспекторы ПДН забрали у нее 2-х детей (ФОТО)

7 июня 2017, 14:35Добавить новость
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Полицейские Верхней Салды изъяли из семьи двух подростков. Их мать содержала свою квартиру в антисанитарных условиях и злоупотребляла алкоголем. 

В отдел полиции Верхней Салды поступило сообщение о том, что из дома ушла гулять и не вернулась 14-летняя девочка. Сотрудники МВД начали поиск потерявшегося ребенка. Девочка была найдена уже через час: она гуляла в городском парке со своим 16-летним другом.

Полицейские доставили девочку, а потом повезли юношу в его квартиру, где он проживал. Там они увидели пьяную мать, которая кричала и не хотела пускать к себе домой сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские все-таки сумели зайти в помещение и увидели состояние квартиры, где проживала женщина с двумя детьми-подростками.

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 Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области

 

С порога было понятно, что квартира больше похожа на помойку, чем на жилое помещение. Кругом валялись пустые бутылки из-под спиртного, различный хлам. Стены покрыты паутиной, мебель сломана, кругом стояло зловоние, летали мухи, ползали тараканы. По квартире бегали и лаяли голодные собаки. Да и для детей из еды имелась только сырая картошка в кастрюле.

На следующий день к женщине приехали сотрудники ПДН, кинолог, бойцы ППС. Собак забрали, детей отвезли в социально-реабилитационный центр, где они будут находиться до тех пор, пока хозяйка квартиры не приведет жилье в порядок. Там требуется вынести весь мусор, навести порядок и обработать помещение от насекомых.

Кстати, женщина имеет место работы, получает пособие по потере кормильца на 2-х детей после смерти мужа, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

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