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Более 2 миллионов рублей компенсации выплатит екатеринбургский роддом за смерть младенца (ФОТО)

7 августа 2017, 21:55Добавить новость
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7 августа завершился судебный процесс между жительницей Екатеринбурга Ольгой Ланец и роддомом МБУ ДГБ № 20. Женщина обвинила персонал и руководство роддома в халатности, из-за которой умер её новорожденный сын Владик.

В марте 2014 года Ольга Ланец проходила обследование в роддоме МБУ ДГБ №20 Екатеринбурга, куда в конце месяца поступила для того, чтобы родить. Но роды не наступили вовремя, потому персонал клиники и лечащий врач предприняли самые радикальные меры для того, чтобы ребёнок появился на свет.

Врач-акушер во время осмотра пациентки пальцем вскрыла околоплодный пузырь, вызвав тем самым преждевременное излитие околоплодных вод. Лечащий врач во время тяжёлых родов давила локтём на живот, чтобы ребёнок родился скорее. В итоге младенец родился, но не закричал.

После родов Ольге не показывали новорожденного сына, утверждая, что у ребёнка инфекция, повредившая мозг. 4 апреля 2014 года маму и сына выписали из роддома №20 и перевели в ЦГБ №10, а потом в ЦГБ №11. В течение всего этого времени Ольга не знала ничего конкретного о состоянии здоровья своего ребёнка. Через 20 дней после выписки из роддома младенец умер в ЦГБ №11.

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Фото: E1.ru


В ходе следствия было установлено, что смерть ребёнка наступила в результате некроза мозга¸ возникшего из-за удушения пуповиной. Врачи, принимавшие роды, не смогли определить, что пуповина душит младенца, и потому принимали роды классическим способом, не прибегнув к кесареву сечению или акушерским щипцам. После родов персонал и руководство роддома сознательно скрывали факт врачебной ошибки и выдавали её последствия за инфекцию головного мозга.

7 августа 2017 года Чкаловский суд Екатеринбурга признал руководство и персонал роддома МБУ ДГБ № 20 виновными в смерти новорожденного ребёнка, передаёт E1.ru. Больница должна выплатить родителям компенсацию в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей и возместить судебные расходы в размере 100 000 рублей.

 

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Фото: E1.ru

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