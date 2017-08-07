Осень придет в Нижний Тагил раньше времени

Летнее тепло ушло окончательно: в Нижний Тагил уже пришла осень. На этой неделе ожидается похолодание и дожди.

В Нижний Тагил осень пришла раньше времени. Как и предупреждали ранее синоптики, в Нижнем Тагиле ожидается похолодание. Сегодня, 7 августа, тагильчан встретило прохладное утро – столбики термометра поднялись всего до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +20. Уже завтра синоптики прогнозируют дожди, днем ожидается до +20 градусов, а ночью температура опустится до +16.





В среду будет еще прохладнее: температура не поднимется выше +18 градусов, снова пройдут дожди. 10 августа, наконец, появится солнце, но воздух сильнее не прогреется. В конце рабочей недели 11 августа столбик термометра покажет +17 градусов, небо будет затянуто облаками. Ночью возможно похолодание до +8.