Ранее судимый сантехник из Нижнего Тагила «заминировал» кредитную организацию в Красноуральске

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в лжеминировании.

6 июля в вечернее время в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминировано кредитно-финансовое учреждение в Красноуральске. Со слов дежурного, звонивший был пьян.





Немедленно была организована проверка полученной информации. По указанному адресу опасных предметов не обнаружено. Правоохранители начали поиски «шутника».





Был установлен номер телефона, с которого был совершен звонок. Номер был зарегистрирован на жителя Нижнего Тагила, проживающего на ул. Ильича. На адрес к подозреваемому выехали оперативники.





Доставленный в полицию подозреваемый оказался ранее судим, сейчас работает сантехником. Он сознался в содеянном, но не смог объяснить причины своего поступка.





Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит три года лишения свободы, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.