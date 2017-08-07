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Новости Нижнего Тагила

Ранее судимый сантехник из Нижнего Тагила «заминировал» кредитную организацию в Красноуральске

7 августа 2017, 15:30Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,полиция,Свердловская область,суд,уголовное дело,лжеминирование,преступление

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в лжеминировании.

6 июля в вечернее время в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминировано кредитно-финансовое учреждение в Красноуральске. Со слов дежурного, звонивший был пьян.

Немедленно была организована проверка полученной информации. По указанному адресу опасных предметов не обнаружено. Правоохранители начали поиски «шутника».

Был установлен номер телефона, с которого был совершен звонок. Номер был зарегистрирован на жителя Нижнего Тагила, проживающего на ул. Ильича. На адрес к подозреваемому выехали оперативники.

Доставленный в полицию подозреваемый оказался ранее судим, сейчас работает сантехником. Он сознался в содеянном, но не смог объяснить причины своего поступка.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит три года лишения свободы, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области

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