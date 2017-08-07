Стрельба по покусавшей трёх жителей Нижнего Тагила собаке признана законной (ФОТО)

В ответ на жалобу зоозащитников в полиции сообщили:

Сотрудник полиции, руководствуясь п.2, ч.3‚ ст. 23 Федерального Закона от 07.02.2011 года №3 - Федерального закона «О полиции», применил огнестрельное оружие «для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, сотрудника полиции», -- говорится в официальном ответе заместителя командира батальона ППС Нижнего Тагила.

Скан: ответ полиции на заявление зоозащитников, 7 августа, 2017 г.



Таким образом, согласно результатам внутренней проверки, действия сотрудника полиции сочтены обоснованными и правомерными.