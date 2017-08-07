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Новости Нижнего Тагила

Стрельба по покусавшей трёх жителей Нижнего Тагила собаке признана законной (ФОТО)

7 августа 2017, 18:05Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,стрельба,проверка,зоозащитники,добрые руки,собаки,Малая Кушва,переезд
Заявление на стрелявших по собаке полицейских Нижнего Тагила написали представители фонда «Добрые руки». Напомним, гнев зоозащитников вызвал факт стрельбы в общественном месте, а также то обстоятельство, что выстрелами животное было только ранено. Его эвтаназия осуществлялась в приюте.

В ответ на жалобу зоозащитников в полиции сообщили:

 

Сотрудник полиции, руководствуясь п.2, ч.3‚ ст. 23 Федерального Закона от 07.02.2011 года №3 - Федерального закона «О полиции», применил огнестрельное оружие «для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, сотрудника полиции», -- говорится в официальном ответе заместителя командира батальона ППС Нижнего Тагила.

 

Нижний Тагил,полиция,стрельба,проверка,зоозащитники,добрые руки,собаки,Малая Кушва,переезд

Скан: ответ полиции на заявление зоозащитников, 7 августа, 2017 г.


Таким образом, согласно результатам внутренней проверки, действия сотрудника полиции сочтены обоснованными и правомерными. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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