Стрельба по покусавшей трёх жителей Нижнего Тагила собаке признана законной (ФОТО)

Заявление на стрелявших по собаке полицейских Нижнего Тагила написали представители фонда «Добрые руки». Напомним, гнев зоозащитников вызвал факт стрельбы в общественном месте, а также то обстоятельство, что выстрелами животное было только ранено. Его эвтаназия осуществлялась в приюте.
В ответ на жалобу зоозащитников в полиции сообщили:
Сотрудник полиции, руководствуясь п.2, ч.3‚ ст. 23 Федерального Закона от 07.02.2011 года №3 - Федерального закона «О полиции», применил огнестрельное оружие «для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан, сотрудника полиции», -- говорится в официальном ответе заместителя командира батальона ППС Нижнего Тагила.
Скан: ответ полиции на заявление зоозащитников, 7 августа, 2017 г.
Таким образом, согласно результатам внутренней проверки, действия сотрудника полиции сочтены обоснованными и правомерными.