| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Темнота и помойка на дорожке между садиком и школой устранены в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской (ФОТО)

7 августа 2017, 16:55Добавить новость
безопасность,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,детский сад,мусор,чистота,Красноармейская
Территория между садиком и школой на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле приведена в порядок. Ранее здесь были заросли, помойка и очень темно, из-за чего местные жители вечерами обходили небезопасную дорожку стороной.

Всё-всё заросло, освещение не работало. Вдоль тропинки – одна большая помойка. Жители понакидали мусора, некоторые школьники даже ходили сюда в туалет, а потом снова на уроки. Территория эта ни за кем не была закреплена и никто за неё не отвечает, -- объяснила редакции TagilCity.ru местная жительница.


Также она рассказала, что недавно здесь после проверки комиссией убирали мусор, но так и оставили его в мешках, к которым жители добавили ещё и своих отходов.

 

Даже после того как убрались, здесь ещё дня два стоял сильный помоечный запах. По вечерам тут никто не ходил. Обходили. В такой темноте да зарослях страшно, -- пояснила живущая рядом Валентина.


Жители близлежащих домов обратились к директору «НТТС» Андрею Обельчаку с просьбой решить давнюю проблему.

 

Территория между двумя важными социальными объектами - школой и детским садом - была очень неухоженная. В связи с чем было принято решение благоустроить эту пешеходную зону, отремонтировать столбы освещения, спилить часть деревьев и кустов, а мусор убрать. Теперь это всё выполнено и люди ходят по чистой и светлой дорожке, -- рассказал директор НТ МУП «НТТС» Андрей Обельчак.


Жители с детьми уже снова ходят по тропинке.

 

Без лишних деревьев светло и чисто. Пропал этот жуткий запах помойки, -- добавил прохожий.

 

безопасность,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,детский сад,мусор,чистота,Красноармейскаябезопасность,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,детский сад,мусор,чистота,Красноармейскаябезопасность,Нижний Тагил,школа,школьники,экология,детский сад,мусор,чистота,Красноармейская
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Парк с утками около ДК НТМК преобразился усилиями жителей Нижнего Тагила и ежедневно прибирающегося там школьника (ФОТО)
17 июля, 17:55
13 0
1
Месяц экологии завершился в библиотеке №9 для школьников Нижнего Тагила (ФОТО)
26 июля, 07:00
4 0
Российские врачи во время обследования не обнаружили ни одного абсолютно здорового ученика старших классов
20 июня, 20:10
3 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 314
Подписаться на новости