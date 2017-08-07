Темнота и помойка на дорожке между садиком и школой устранены в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской (ФОТО)

Всё-всё заросло, освещение не работало. Вдоль тропинки – одна большая помойка. Жители понакидали мусора, некоторые школьники даже ходили сюда в туалет, а потом снова на уроки. Территория эта ни за кем не была закреплена и никто за неё не отвечает, -- объяснила редакции TagilCity.ru местная жительница.



Также она рассказала, что недавно здесь после проверки комиссией убирали мусор, но так и оставили его в мешках, к которым жители добавили ещё и своих отходов.

Даже после того как убрались, здесь ещё дня два стоял сильный помоечный запах. По вечерам тут никто не ходил. Обходили. В такой темноте да зарослях страшно, -- пояснила живущая рядом Валентина.



Жители близлежащих домов обратились к директору «НТТС» Андрею Обельчаку с просьбой решить давнюю проблему.

Территория между двумя важными социальными объектами - школой и детским садом - была очень неухоженная. В связи с чем было принято решение благоустроить эту пешеходную зону, отремонтировать столбы освещения, спилить часть деревьев и кустов, а мусор убрать. Теперь это всё выполнено и люди ходят по чистой и светлой дорожке, -- рассказал директор НТ МУП «НТТС» Андрей Обельчак.



Жители с детьми уже снова ходят по тропинке.