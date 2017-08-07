Торговые точки продают алкоголь ночью в Нижнем Тагиле вопреки закону (ФОТО, ВИДЕО)

Молодой тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что, возвращаясь домой за полночь, стал свидетелем продажи алкогольной продукции после 23 часов.





Ночью ехал из другого города, решил по пути свернуть в магазинчик у дороги, купить воды. А там продают не только воду после полуночи, -- сообщил молодой человек.

Мужчина поделился информацией, где именно происходила ночная торговля. С его слов, продажа алкоголя велась открыто.





Магазин по дороге в пос. Горбуново, рядом с газовой заправкой. При мне продали пак пива парням и мужчине бутылку. Раз люди едут сюда специально, значит знают, куда можно приехать за порцией спиртного после 11 вечера. В сетевых магазинах ведь не купишь, у них все по закону. После полуночи продали не смущаясь, как днем, как будто так и должно быть, -- рассказал о своих наблюдениях мужчина.

Редакция TagilCity.ru решила проверить информацию по рассказу неравнодушного тагильчанина и побывала в магазине по указанному адресу. В присутствии журналиста TagilCity.ru молодым людям продали алкогольное пиво, на часах было 00:06.



Житель ГГМ, покупавший алкоголь здесь же, поделился с редакцией TagilCity.ru информацией о местонахождении еще одной торговой точки. Место, которое описал молодой человек, - «Чайный дом» по адресу ул.Совхозная, 134.



В одном здании находятся магазин, кафе, гостиница и «Чайный дом». Сидя неподалеку в машине, журналист TagilCity.ru увидел, что именно из «Чайного дома» выходили покупатели с алкогольной продукцией в руках. Судя по скоплению машин, подъезжающих каждую минуту, можно было сделать вывод, что место - популярное.



Со слов жильцов соседних домов, действие перед входом в магазин разворачивается каждую ночь.



Продают и вино, и пиво, и водку. Машины подъезжают и отъезжают. Из магазина выходят, даже не пряча бутылку в пакет. Рядом часто сидит, судя по всему, местная охрана. Сами купят горячительного и распивают в машине. Самое страшное, что некоторые начинают пить прямо в авто, еще не тронувшись. А это уже потенциальные провокаторы ДТП, -- возмутился житель соседнего дома.

Федеральный закон №171-ФЗ, направленный на борьбу с чрезмерным потреблением алкоголя россиянами, в некоторых торговых точках Нижнего Тагила не соблюдается. Редакция TagilCity.ru передала информацию о несанкционированных точках ночной торговли в полицию Нижнего Тагила. Пресс-служба УВД Нижнего Тагила дала разъяснение о действиях граждан, ставших очевидцами ночной торговли алкоголем.



