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Новости Нижнего Тагила

Торговые точки продают алкоголь ночью в Нижнем Тагиле вопреки закону (ФОТО, ВИДЕО)

7 августа 2017, 18:45Добавить новость
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Круглосуточные частные магазины в Нижнем Тагиле торгуют алкоголем на вынос после 23:00. Редакция TagilCity.ru стала свидетелем контрольной закупки: жителям Нижнего Тагила продали спиртное в незаконное время.

Молодой тагильчанин рассказал TagilCity.ru, что, возвращаясь домой за полночь, стал свидетелем продажи алкогольной продукции после 23 часов.

Ночью ехал из другого города, решил по пути свернуть в магазинчик у дороги, купить воды. А там продают не только воду после полуночи, -- сообщил молодой человек.

 

Мужчина поделился информацией, где именно происходила ночная торговля. С его слов, продажа алкоголя велась открыто.

Магазин по дороге в пос. Горбуново, рядом с газовой заправкой. При мне продали пак пива парням и мужчине бутылку. Раз люди едут сюда специально, значит знают, куда можно приехать за порцией спиртного после 11 вечера. В сетевых магазинах ведь не купишь, у них все по закону. После полуночи продали не смущаясь, как днем, как будто так и должно быть, -- рассказал о своих наблюдениях мужчина.

  

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Редакция TagilCity.ru решила проверить информацию по рассказу неравнодушного тагильчанина и побывала в магазине по указанному адресу. В присутствии журналиста TagilCity.ru молодым людям продали алкогольное пиво, на часах было 00:06.

Житель ГГМ, покупавший алкоголь здесь же, поделился с редакцией TagilCity.ru информацией о местонахождении еще одной торговой точки. Место, которое описал молодой человек, - «Чайный дом» по адресу ул.Совхозная, 134.

В одном здании находятся магазин, кафе, гостиница и «Чайный дом». Сидя неподалеку в машине, журналист TagilCity.ru увидел, что именно из «Чайного дома» выходили покупатели с алкогольной продукцией в руках. Судя по скоплению машин, подъезжающих каждую минуту, можно было сделать вывод, что место - популярное.

Со слов жильцов соседних домов, действие перед входом в магазин разворачивается каждую ночь. 
 

Продают и вино, и пиво, и водку. Машины подъезжают и отъезжают. Из магазина выходят, даже не пряча бутылку в пакет. Рядом часто сидит, судя по всему, местная охрана. Сами купят горячительного и распивают в машине. Самое страшное, что некоторые начинают пить прямо в авто, еще не тронувшись. А это уже потенциальные провокаторы ДТП, -- возмутился житель соседнего дома.

 

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Федеральный закон №171-ФЗ, направленный на борьбу с чрезмерным потреблением алкоголя россиянами, в некоторых торговых точках Нижнего Тагила не соблюдается. Редакция TagilCity.ru передала информацию о несанкционированных точках ночной торговли в полицию Нижнего Тагила. Пресс-служба УВД Нижнего Тагила дала разъяснение о действиях граждан, ставших очевидцами ночной торговли алкоголем.

Полицией проводятся рейды с целью обнаружения торговли алкогольной продукцией с нарушением закона. Делается это по обращениям граждан, как устным, так и письменным. После обращения с оглашением адреса торговой точки полиция инициирует проверку, -- сообщили в Пресс-службе УВД.

  

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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