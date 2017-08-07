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Новости Нижнего Тагила

Ветераны МВД почтили память бывшего начальника УВД Нижнего Тагила

7 августа 2017, 20:50Добавить новость
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Ветераны и сотрудники органов внутренних дел почтили память генерал-майора МВД СССР Николая Семёновича Хорькова, который возглавлял УВД Нижнего Тагила с 1968 по 1973 годы.

Сотрудники и ветераны МУ МВД России «Нижнетагильское» каждый год собираются на могиле Николая Семёновича.

Сослуживцы Хорькова отмечают, что он был выдающимся руководителем и юристом высокого класса, который достойно выполнял обязанности на всех занимаемых постах.


Как передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», Николай Семёнович прошёл большой профессиональный путь, начав с руководителя следственного отдела, а затем возглавив управление внутренних дел Нижнего Тагила.

Среди занимаемых должностей следует также отметить должность советника по линии МВД на Кубе и пост министра МВД Мордовии.


Профессионализм и личные качества своего коллеги, ветераны органов внутренних дел намерены ставить в пример молодому поколению сотрудников полиции.

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