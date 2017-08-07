Ветераны МВД почтили память бывшего начальника УВД Нижнего Тагила

Сотрудники и ветераны МУ МВД России «Нижнетагильское» каждый год собираются на могиле Николая Семёновича.



Сослуживцы Хорькова отмечают, что он был выдающимся руководителем и юристом высокого класса, который достойно выполнял обязанности на всех занимаемых постах.



Как передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», Николай Семёнович прошёл большой профессиональный путь, начав с руководителя следственного отдела, а затем возглавив управление внутренних дел Нижнего Тагила.



Среди занимаемых должностей следует также отметить должность советника по линии МВД на Кубе и пост министра МВД Мордовии.



Профессионализм и личные качества своего коллеги, ветераны органов внутренних дел намерены ставить в пример молодому поколению сотрудников полиции.