Вода течёт с потолка одного из детских садов Нижнего Тагила после проведённого ремонта (ФОТО)

Уже ремонтировали недавно, но всё как бежало, так и бежит. Когда проверял архитектор, сказал, что сделали плохо и дренажа нет. В эту пятницу направили обращение Сергею Носову с просьбой решить нашу проблему, — рассказал редакции TagilCity.ru один из родителей.

В детском саду в курсе об этом и один ремонт уже завершился, однако текущую в потолка воду это не остановило.

Неделю назад закончился ремонт дефектов кровли, но ураганом, видимо, была повреждена ещё и стена, -- сообщила директор детского сада.

В Управлении образованием объяснили, что вопросом занимаются и капительный ремонт кровли запланирован на следующий год. Редакция TagilCity.ru запросила информацию о планах по устранению протечек, которые имеются на сегодняшний день. Она будет предоставлена позже.