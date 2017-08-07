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Новости Нижнего Тагила

Вода течёт с потолка одного из детских садов Нижнего Тагила после проведённого ремонта (ФОТО)

7 августа 2017, 18:55Добавить новость
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Вода бежит с потолка детского сада №33 по улице Монтажников в Нижнем Тагиле.

Уже ремонтировали недавно, но всё как бежало, так и бежит. Когда проверял архитектор, сказал, что сделали плохо и дренажа нет. В эту пятницу направили обращение Сергею Носову с просьбой решить нашу проблему, — рассказал редакции TagilCity.ru один из родителей.

 

В детском саду в курсе об этом и один ремонт уже завершился, однако текущую в потолка воду это не остановило.

 

Неделю назад закончился ремонт дефектов кровли, но ураганом, видимо, была повреждена ещё и стена, -- сообщила директор детского сада.

 

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В Управлении образованием объяснили, что вопросом занимаются и капительный ремонт кровли запланирован на следующий год. Редакция TagilCity.ru запросила информацию о планах по устранению протечек, которые имеются на сегодняшний день. Она будет предоставлена позже.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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