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Новости Нижнего Тагила

Золочёный флюгер был установлен на доме по улице Фрунзе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 августа 2017, 07:00Добавить новость
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Один из самых красивых домов на улице Фрунзе накануне был увенчан золочёным кованым флюгером. Это был сюрприз жильцам ко Дню города.

Подрядчик, выполняющий капремонт на объекте в рамках региональной программы, внепланово установил творение на доме №34 по улице Фрунзе, передает «Тагильский рабочий».

Здание было возведено в 1951 году. Накануне его капремонт был закончен, и, как уверены горожане и сами исполнители, здание было будто рождено заново. Старожилы дома, помогавшие в планировании работ, рассказали, что раньше там стоял флюгер, а из окон светил фонарь. Были найдены старые фото, по которым подрядчик восстанавливал прежний облик дома.

4 августа состоялось водружение кованого изделия на башню. В мероприятии приняли участие монтажники, мастера-ковщики. Для помощи им понадобилась автовышка. Теперь тагильчане будут в курсе розы ветров в районе Выя.

 

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Фото: издание «Тагильский рабочий»
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