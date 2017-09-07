20-летняя жительница Серова торговала в интернете несуществующими собаками

Жительница Серова обвиняется в мошенничестве. 20-летняя девушка продавала несуществующих собак.

Установлено, что жительница Серова разместила в сети объявления о продаже породистых собак. На животных нашлись покупатели, которые впоследствии лишились своих денег и не увидели животных.





Девушка получала от жителей Свердловской области, Пензы, ХМАО и других регионов России деньги в размере от 3 до 8 тыс. рублей, а позже не выходила на связь.





Установлено четыре факта мошенничества на общую сумму 18 тыс. рублей. Девушка была уверена, что никто из потерпевших не обратится в правоохранительные органы.





В полиции девушка созналась в содеянном. Оказалось, что это ее не первая встреча с полицией. Так, в 2016 году она потеряла смартфон и, испугавшись гнева родителей, заявили в полицию о грабеже, описав «нападавших». Правоохранители длительное время искали несуществующих преступников.





Теперь свердловчанке предстоит ответить не только за мошенничество, но и за ложный донос, пишет «ФедералПресс».