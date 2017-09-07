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Новости Нижнего Тагила

20-летняя жительница Серова торговала в интернете несуществующими собаками

7 сентября 2017, 17:00Добавить новость
полиция,Свердловская область,Серов,девушка,торговля,интернет,мошенничество,собаки

Жительница Серова обвиняется в мошенничестве. 20-летняя девушка продавала несуществующих собак.

Установлено, что жительница Серова разместила в сети объявления о продаже породистых собак. На животных нашлись покупатели, которые впоследствии лишились своих денег и не увидели животных.

Девушка получала от жителей Свердловской области, Пензы, ХМАО и других регионов России деньги в размере от 3 до 8 тыс. рублей, а позже не выходила на связь.

Установлено четыре факта мошенничества на общую сумму 18 тыс. рублей. Девушка была уверена, что никто из потерпевших не обратится в правоохранительные органы.

В полиции девушка созналась в содеянном. Оказалось, что это ее не первая встреча с полицией. Так, в 2016 году она потеряла смартфон и, испугавшись гнева родителей, заявили в полицию о грабеже, описав «нападавших». Правоохранители длительное время искали несуществующих преступников.

Теперь свердловчанке предстоит ответить не только за мошенничество, но и за ложный донос, пишет «ФедералПресс»

 
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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 07.09.2017 17:27:52 #
О как   До чего только не додумаются чтоб бабло на халяву поиметь.
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