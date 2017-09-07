Акция «Нет наркотикам во власти!» состоялась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Волонтёры беседовали с жителями района и распространяли материалы с информацией. После знакомства с ней все неравнодушные к судьбе города и района тагильчане ставили свои подписи на полотнах специально установленных кубов.

Наркотики и алкоголь - беда нашего района. У молодёжи спайсы, у стариков фунфырики. Конечно, кому-то нужно положить этому конец, -- поделилась с журналистом TagilCity.ru жительница Рудника.



Причиной проведения Родительским комитетом Нижнего Тагила этой акции стали недавние события, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в которых фигурировали представители власти. 30 августа с 400 граммами синтетических наркотиков был задержан 24-летний сын помощника прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Вячеслава Касьянова. Днём позже в городе Мирный с марихуаной был задержан заместитель мэра.

Эта чума 21 века убивает наших отцов и мужей, детей и внуков, братьев и сестер!.. Мы не в силах остановить этот процесс, если даже власть в лице некоторых депутатов связана с распространением наркотиков. Яркий пример – отец депутата городской Думы Вячеслава Горячкина, который не один, не два, а три (!) раза осужден за торговлю наркотиками. В последний раз – на десять лет! Как его сын может защищать наши права в Думе? -- говорится в обращении Родительского комитета к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Фото: куб с подписями тагильчан на ул. Кольцова на Руднике, 7 сентября, 2017 г.



Работающие около кубов на улицах Матросова, Балакинская и Кольцова волонтёры отмечают, что тагильчане крайне позитивно относятся к инициативе, выдвинутой городской общественностью, но не обходится и без провокаций.

Большинство тагильчан абсолютно солидарны с нами. Но некоторые пытаются вступать в конфликты, устраивают провокации, несмотря на то, что акции согласованы и имеют социальную направленность, -- отметила в разговоре с журналистом TagilCity.ru одна из волонтёров.



Тем временем, под обращением «Наркотикам во власти - нет!» Родительского комитета Нижнего Тагила к Евгению Куйвашеву продолжается сбор подписей.

Фото: специальные кубы на улицах Балакинская и Матросова, 7 сентября, 2017 г.