Брошенного на улице коня обнаружили ночью жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга ночью обнаружили коня, привязанного к столбу. Хозяев поблизости не нашлось.

Информацией поделился местный житель. Он сообщил, что животное уже долгое время привязано к столбу рядом с парковкой. Конь кричит и роет копытом землю, возможно, он был голоден или напуган.





Мужчина позвонил в полицию. Правоохранители приехали, посмотрели на животное и уехали, сообщив, что они не знают, что с ним делать.





Позже стало известно, что животное на том месте видели не первый раз. Конь принадлежит местному жителю, который зарабатывает деньги, катая на лошади детей у зоопарка. При этом, у мужчины есть еще верблюды и пони.





Нашлись также и соседи «предпринимателя», которые пояснили, что мужчине нечем кормить животных, поэтому он оставляет их на ночь на газонах, чтобы они паслись, пишет Е1.





Напомним, в Нижнем Тагиле горожане жаловались на коней и пони у парка Бондина.