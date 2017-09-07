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Новости Нижнего Тагила

Брошенного на улице коня обнаружили ночью жители Екатеринбурга

7 сентября 2017, 11:30Добавить новость
Екатеринбург,животные,полиция,помощь,конь,лошади,жестокое обращение,очевидцы

Жители Екатеринбурга ночью обнаружили коня, привязанного к столбу. Хозяев поблизости не нашлось.

Информацией поделился местный житель. Он сообщил, что животное уже долгое время привязано к столбу рядом с парковкой. Конь кричит и роет копытом землю, возможно, он был голоден или напуган.

Мужчина позвонил в полицию. Правоохранители приехали, посмотрели на животное и уехали, сообщив, что они не знают, что с ним делать.

Позже стало известно, что животное на том месте видели не первый раз. Конь принадлежит местному жителю, который зарабатывает деньги, катая на лошади детей у зоопарка. При этом, у мужчины есть еще верблюды и пони.

Нашлись также и соседи «предпринимателя», которые пояснили, что мужчине нечем кормить животных, поэтому он оставляет их на ночь на газонах, чтобы они паслись, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле горожане жаловались на коней и пони у парка Бондина.

 
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