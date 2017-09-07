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Новости Нижнего Тагила

Избитый вид поджигателя КТТ «Космос» привлёк внимание правозащитников Екатеринбурга (ФОТО)

7 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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Накануне в прокуратуру поступило заявление с просьбой проверить, не применялось ли насилие по отношению к поджигателю ККТ «Космос» Денису Мурашову в Екатеринбурге. Инициатором стал правозащитник Вячеслав Башков.

На заседании, которое состоялось 6 сентября, многие отметили, что обвиняемый был не в лучшей форме - его лицо было опухшим, как от побоев.

Следственный комитет сообщил, что мужчину никто не избивал, а лицо у него такое из-за ожогов, полученных во время «мероприятия», передаёт Ura.ru.

Напомним, Мурашов утром 4 сентября атаковал входную группу «Космоса» на УАЗе, устроил поджог и скрылся. Позже он обратился в травмпункт с ожогами. В Екатеринбург он приехал из Ирбита, за сутки до своей акции весь день пробыл в Храме-на-крови. Мужчина состоит на психиатрическом учёте.

 

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Фото: Ura.ru

 

 
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