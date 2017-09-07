Избитый вид поджигателя КТТ «Космос» привлёк внимание правозащитников Екатеринбурга (ФОТО)

На заседании, которое состоялось 6 сентября, многие отметили, что обвиняемый был не в лучшей форме - его лицо было опухшим, как от побоев.





Следственный комитет сообщил, что мужчину никто не избивал, а лицо у него такое из-за ожогов, полученных во время «мероприятия», передаёт Ura.ru.



Напомним, Мурашов утром 4 сентября атаковал входную группу «Космоса» на УАЗе, устроил поджог и скрылся. Позже он обратился в травмпункт с ожогами. В Екатеринбург он приехал из Ирбита, за сутки до своей акции весь день пробыл в Храме-на-крови. Мужчина состоит на психиатрическом учёте.