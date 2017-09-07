Клиенты МТС по несколько месяцев не могут отказаться от услуг в салонах компании в Нижнем Тагиле

Клиенты МТС в Нижнем Тагиле по нескольку месяцев не могут расторгнуть договор на услуги согласно заявленным правилам. Абонентам выставляются счета за не отключенные своевременно услуги домашнего интернета и телевидения. Клиенты теряют свои деньги и нервы из-за необработанных заявлений.

Прецедент с расторжением договора на услугу телевидения от МТС произошел с тагильчанкой. Свое негодование по поводу работы сотрудников компании и качестве услуг в целом она высказала в соцсетях.

Заключили договор с компанией МТС на оказание услуг: интернет и телевидение. Через год в связи с переездом захотели его расторгнуть. В мае обратились в офис МТС на улице Фрунзе, 56. Сдали оборудование и написали заявление о расторжении договора. В результате договор до сих пор не расторгнут, оборудование и наше заявление потеряно. Написано уже много претензий в МТС. В ответ приходят одни отписки. Ищем людей с такой же ситуацией, -- пишет Диана.

Недовольные клиенты, между тем, сообщили, что обращаются в Комитет по защите прав потребителей и в суд.

У меня, например, до сих пор идут начисления за пользование оборудованием, которое фактически мы сдали при расторжении договора. Мы уже обратились в комитет по защите прав потребителей и написали исковое заявление в суд, -- рассказала редакции TagilCity.ru Диана.

Людей с подобной ситуацией высказывались в комментариях в группе. Многие считают, что дело не в компании в целом, так как по телефону горячей линии проблемы решаются быстро. По мнению тагильчан, проблема в сотрудниках и их компетенции на местах.

В связи со сменой телевизора поменяла приставку на к-модуль, мастер дома отказался забирать приставку, так как нет коробки от неё, и мне успешно начали выставлять счета за три комплекта оборудования. Позвонила на горячую линию, там сказали, что обязаны принять, поехала в Кит, вручаю мальчикам приставку и они отказываются брать, при них набираю на линию и, все, вопрос решён. Даже подсказали, что за два месяца могу написать заявление на перерасчёт. Конечно, исходя из ситуации, я попросила их сделать копию акта приёмки оборудования и копию моего заявления. Перерасчёт сделали и вернули деньги. Может и компания сама и не плохая (исходя из того, что вопрос решила горячая линия), просто у нас в городе такой штат сотрудников, -- рассуждает Анастасия на странице паблика ЧСНТ.

Сами сотрудники салонов МТС считают, что их вины здесь нет. Случаи с нерасторгнутыми договорами, по их мнению, единичны, и связаны, скорее, с человеческим фактором. Давая комментарии, действующие сотрудники предпочли остаться анонимами, чтобы не иметь неприятных последствий на работе.

Многие ошибки допускают стажеры. Да и сами сотрудники иногда не успевают в течение рабочего дня отправлять заявления в группы по обработке. Мы стараемся исправлять по мере возможности. Очень большая нагрузка, везде недоштат, -- пояснила ситуацию сотрудница салона МТС.

Некоторые сотрудники, среди которых есть и бывшие, в разговоре с журналистом TagilCity.ru посчитали, что проблема некачественного оказания услуг кроется в другом.

Вечная проблема со штатом, конечно, дает о себе знать. Момент первый – сотрудник один работает без выходных по 12 часов в смену неделями подряд. Усталость и апатия наступает уже к 3 дню непрерывной работы, можно где-то и забыть про принятое заявление. Момент второй – клиенты идут потоком сдавать телевизионные приставки и расторгать договор. Естественно, начинаешь невольно раздражаться, потому что возни с этим процессом много, а денег с этого не получишь. Отсюда третий момент вытекает – сотрудники предпочитают заниматься продажами, а не сервисным обслуживанием. Потому что каждый хочет заработать на продажах, а не за мизерный оклад сидеть. Не знаю, как остры эти проблемы в других регионах, в Нижнем Тагиле так, -- поделился внутренней проблемой бывший сотрудник Александр.

Об особенностях расторжения договоров редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе компании МТС в Свердловской области.

Мы не наблюдаем притока жалоб абонентов, речь идет о единичных обращениях. Для расторжения договора услуг фиксированной связи, абонент может обратиться в любой салон МТС. Расторжение проводится в течение суток, при этом договор будет закрыт датой обращения. Для окончательного расторжения договора абонент должен вернуть приставку или роутер, если они находились в аренде. До этого договор не является полностью расторгнутым. Все подробности абонент может заранее уточнить по бесплатному телефону горячей линии, -- сообщила пресс-секретарь МТС в регионах Урала Мария Мехоношина.

В пресс-службе пояснили, что все вопросы, касающиеся телевидения, интернета и домашней телефонии решаются в компании в течение дня.

Вопросы тарификации, подключения дополнительных сервисов, вызова монтажника, перерасчета и проверки начислений, а также консультаций по оборудованию решаются в течение дня. Например, при смене тарифа, установке или отмене скидок или дополнительных услуг обработка запроса проводится в биллинге самим сотрудником экспертной точки непосредственно в момент обращения клиента, и уже со следующего дня абонент сможет пользоваться новыми возможностями, -- рассказала Мария Мехоношина.

Массовые жалобы абонентов были решены только после обращения редакцией TagilCity.ru в пресс-службу МТС. В группе ЧСНТ компания начала оставлять комментарии с предложением решить проблемы каждого написавшего отзыв индивидуально.