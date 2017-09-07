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Новости Нижнего Тагила

Молодежь Нижнего Тагила приняла участие в форуме «Все на выборы!»

7 сентября 2017, 23:00Добавить новость
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Для студентов и старшеклассников Нижнего Тагила прошел молодежный форум, в ходе которого они побеседовали о выборах с кандидатами.

Во Дворце молодежи Нижнего Тагила 7 сентября прошел молодежный форум «Все на выборы!». Во время мероприятия студенты и старшеклассники встретились с кандидатами, которые будут участвовать в выборах 10 сентября.

Юные тагильчане узнали от кандидатов о том, почему важно принимать участие в голосовании. Глава города Сергей Носов пригласил молодых людей, уже получивших право голоса, придти на избирательные участки. На сцене Дворца молодежи выступили спортсмены и музыкальные коллективы города.

Участники форума также показали свои знания о выборах, отвечая на вопросы кандидатов. В конце мероприятия молодым людям вручили брошюры «Азбука выборов», пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

 
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