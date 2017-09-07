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Новости Нижнего Тагила

Новые дороги на ул. Б.Окуджавы, Смелянского, Удовенко и Уральском проспекте появятся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 сентября 2017, 19:55Добавить новость
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Строительство улиц Булата Окуджавы, Удовенко, Смелянского и продолжение Уральского проспекта  идет в районе ГГМ в Нижнем Тагиле. На участках строящихся дорог формируется основание, начато асфальтирование, выставлены бордюры.  

Представителями службы заказчика, подрядных организаций и общественниками была проведена проверка строящихся объектов.

 

По продолжению Уральского проспекта у проверяющих возникли вопросы по бетонному кольцу в колодце. Оно имело трещину на всю глубину. Замечание по замене было озвучено подрядчику. На этом участке уже началось асфальтирование дороги.

 

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Здесь подрядчик ООО «Уралстроймонтаж» ошибся с высотными отметками при укладке второго из трех слоев асфальта, уложили лишний асфальт, он будет отфрезерован, -- поделился результатами проверки лидер общественного движения «Тагил без ям».

 

По улице Булата Окуджавы выполнена укладка первого слоя асфальта и выставлены бордюры.

 

Будут уложены еще два слоя асфальта. Здесь критических замечаний к подрядчику ООО «УБТ-сервис» нет. Выставлены новые гранитные бордюры, довольно ровно, -- рассказал общественник.

 

А вот бордюры на Уральском проспекте выставлены с отклонениями. По словам участника проверки, визуально заметно, что стоят они криво. Куратор – заместитель председателя комиссии по приемке дороги Руслан Пшизов отметил это замечание.

 

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На улице Смелянского формируется щебеночное основание, проходит уплотнение основания дороги и расклинцовка.

 

Работы в самом разгаре, только формируется основание, что-то говорить пока рано, -- пояснил общественник движения «Тагил без ям».

 

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Фото ОД «Тагил без ям», 7 сентября, 2017 г.


В ходе проверке общественниками было отмечено, что мало активно работающей техники.

 

На всех объектах мы насчитали 4 единицы работающей техники. Порядка 12 единиц просто стояло. Повторяется история как на улице Космонавтов, -- рассказал Никита Чапурин.

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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