Новый современный ЗАГС появился в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

В Дзержинском районе Нижнего Тагила появился новый современный ЗАГС для торжественных регистраций. 7 сентября, в день открытия, у входа в здание на Окунева, 22 была перерезана красная ленточка.

Раньше новобрачным приходилось регистрировать отношения в небольшом кабинете руководителя отдела ЗАГС Вагонки. Теперь у Дзержинского ЗАГСа есть свой отдельный вход, торжественный зал, просторное фойе для гостей и комната для новобрачных с современными интерьерами.

После открытия прошел торжественный фуршет, а уже в эти выходные молодые пары смогут провести бракосочетание в новом современном ЗАГСе, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.





Фото: администрация города Нижний Тагил