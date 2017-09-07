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Новости Нижнего Тагила

Новый современный ЗАГС появился в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

7 сентября 2017, 15:30Добавить новость
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Молодые пары Вагонки смогут зарегистрировать отношения в просторном новом зале с современными интерьерами.

В Дзержинском районе Нижнего Тагила появился новый современный ЗАГС для торжественных регистраций. 7 сентября, в день открытия, у входа в здание на Окунева, 22 была перерезана красная ленточка.

 

Раньше новобрачным приходилось регистрировать отношения в небольшом кабинете руководителя отдела ЗАГС Вагонки. Теперь у Дзержинского ЗАГСа есть свой отдельный вход, торжественный зал, просторное фойе для гостей и комната для новобрачных с современными интерьерами.

 

После открытия прошел торжественный фуршет, а уже в эти выходные молодые пары смогут провести бракосочетание в новом современном ЗАГСе, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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Фото: администрация города Нижний Тагил

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