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Новости Нижнего Тагила

Полиция ищет детей, распивавших алкоголь и бросавших бутылки в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

7 сентября 2017, 12:50Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,школьники,подростки,алкоголь,проверка,проспект Строителей
В последний день лета компания из трёх подростков, сидя на скамье в центре Нижнего Тагила, грустно распивала алкоголь. Теперь их ищет полиция.

В настоящее время полицейские, получив от автора оригинал видео, устанавливают личности подростков. Предполагается, что с молодыми людьми будет проведена профилактическая работа. 

 

Проводится проверка, устанавливаются личности подростков для организации профилактической работы, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.


Видео: двор на пр. Строителей, Нижний Тагил, 31 августа, 2017 г. 

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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