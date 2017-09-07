Полиция ищет детей, распивавших алкоголь и бросавших бутылки в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В настоящее время полицейские, получив от автора оригинал видео, устанавливают личности подростков. Предполагается, что с молодыми людьми будет проведена профилактическая работа.

Проводится проверка, устанавливаются личности подростков для организации профилактической работы, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.





Видео: двор на пр. Строителей, Нижний Тагил, 31 августа, 2017 г.