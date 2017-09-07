| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Предприятие из Кушвы оштрафовано за эксплуатацию газовых сетей без лицензии

7 сентября 2017, 00:05Добавить новость
безопасность,закон,проверка,прокуратура,Свердловская область,штраф,Кушва,газовые сети,завод
Завод строительных конструкций в Кушве эксплуатировал газовые сети III класса опасности, не имея на то лицензии. По итогам прокурорской проверки предприятие оштрафовано на 40 000 рублей.

ООО «Завод строительных конструкций» в Кушве долгое время эксплуатировал газовые сети повышенной степени опасности без наличия лицензии. Факт нарушения законодательства о промышленной безопасности выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.

За ведение предпринимательской деятельности без лицензии в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев дело, наложил на организацию штраф в размере 40 000 рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Также в отношении директора завода вынесено представление, по итогам рассмотрения которого, руководитель был привлечён к дисциплинарной ответственности. После выплаты штрафа ООО «ЗСК» готовит документы для получения лицензии.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

«Водоканал» в Березовском оштрафован на 20 миллионов рублей за сброс нечистот в водоем
29 июня, 14:40
1 0
1
Предприятие из Екатеринбурга оштрафовано на 80 000 рублей за слив в реку фосфатов (ФОТО)
3 августа, 08:35
2 1
Чиновники ответят за вырубку 37 хвойных деревьев на улице Смелянского в Нижнем Тагиле
28 июля, 13:00
2 0
2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 72
Подписаться на новости