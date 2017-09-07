Предприятие из Кушвы оштрафовано за эксплуатацию газовых сетей без лицензии

ООО «Завод строительных конструкций» в Кушве долгое время эксплуатировал газовые сети повышенной степени опасности без наличия лицензии. Факт нарушения законодательства о промышленной безопасности выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.



За ведение предпринимательской деятельности без лицензии в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев дело, наложил на организацию штраф в размере 40 000 рублей, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Также в отношении директора завода вынесено представление, по итогам рассмотрения которого, руководитель был привлечён к дисциплинарной ответственности. После выплаты штрафа ООО «ЗСК» готовит документы для получения лицензии.