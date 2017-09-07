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Новости Нижнего Тагила

Самопиар или разоблачение краж? Тагильчанин заявил о расхищении сквера (ВИДЕО)

7 сентября 2017, 16:50Добавить новость
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Пионерский сквер в Дзержинском районе Нижнего Тагила ограждён декоративным металлическим забором. Накануне в городских сообществах в социальных сетях появилась информация о кражах ограждений.

Информация о кражах металлических конструкций, ограждающих Пионерский сквер на Вагонке, была опубликована в одном из сообществ в социальных сетях, посвящённых Нижнему Тагилу.

 

Пионерский сквер, Вагонка. Каждую ночь здесь идёт расхищение забора. Там забор почти весь сняли, здесь вывозят блоками, -- сообщил общественник Илiя Тагильчанинъ в своём видео. 

 

По его словам, а также словам комментировавшего произошедшее местного жителя, о кражах было сообщено полиции, но информация была проигнорирована правоохранителями.

 

Видимо, нашим органам не до этого. Что ещё сказать? Что им никто не нужен, -- прокомментировал ситуацию местный житель Алексей. 

 

Видео сообщества «Чёрный список Тагила».


Полиция Нижнего Тагила, в свою очередь, сообщила, что неизвестными на Вагонке были разобраны ограждения сквера, однако факт кражи не подтвердился.

 

11 августа в дежурную часть отдела полиции № 17 поступило сообщение от жительницы дома по улице Правды о том, что в Пионерском сквере на Вагонке неизвестные разбирают ограждения. На место незамедлительно выехал дежурный наряд, который обнаружил сваленные чугунные ограждения и столбы. Всего 15 секций ограждения и 13 столбов, которые сотрудники полиции передали на ответ-хранение в администрацию Дзержинского района. На следующий день еще один житель из соседнего дома сообщил в полицию, что исчезли ограждения. Позже было установлено, что речь идет о тех ограждениях, которые передали в администрацию. По результатам проверки в отделе полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как факт кражи не нашел своего подтверждения. Не исключено, что неизвестные злоумышленники из хулиганских побуждений свалили ограждения, которые представители администрации и вывезли, как раз, чтобы исключить факт хищения, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила о своей версии произошедшего.

 

Полицейские заверили журналистов TagilCity.ru, что ограждения в сквере будут восстановлены в ближайшее время. Согласно результатам еженедельных проверок нелегальных пунктов приёма металла, с начала года ни в одном из них не изымались ограждения городских скверов и парков. 

 

Вывод напрашивается сам собой: гражданин ради собственного пиара не гнушается распространением непроверенной информации, необоснованно обвиняя полицию в бездействии. Стоит ли верить таким пустым заявлениям? -- отметили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 07.09.2017 17:30:12 #
Интересно, разграбление неизвестными и кража для ментов не одно и то же?
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