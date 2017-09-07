Самопиар или разоблачение краж? Тагильчанин заявил о расхищении сквера (ВИДЕО)

Информация о кражах металлических конструкций, ограждающих Пионерский сквер на Вагонке, была опубликована в одном из сообществ в социальных сетях, посвящённых Нижнему Тагилу.

Пионерский сквер, Вагонка. Каждую ночь здесь идёт расхищение забора. Там забор почти весь сняли, здесь вывозят блоками, -- сообщил общественник Илiя Тагильчанинъ в своём видео.

По его словам, а также словам комментировавшего произошедшее местного жителя, о кражах было сообщено полиции, но информация была проигнорирована правоохранителями.

Видимо, нашим органам не до этого. Что ещё сказать? Что им никто не нужен, -- прокомментировал ситуацию местный житель Алексей.

Видео сообщества «Чёрный список Тагила».



Полиция Нижнего Тагила, в свою очередь, сообщила, что неизвестными на Вагонке были разобраны ограждения сквера, однако факт кражи не подтвердился.

11 августа в дежурную часть отдела полиции № 17 поступило сообщение от жительницы дома по улице Правды о том, что в Пионерском сквере на Вагонке неизвестные разбирают ограждения. На место незамедлительно выехал дежурный наряд, который обнаружил сваленные чугунные ограждения и столбы. Всего 15 секций ограждения и 13 столбов, которые сотрудники полиции передали на ответ-хранение в администрацию Дзержинского района. На следующий день еще один житель из соседнего дома сообщил в полицию, что исчезли ограждения. Позже было установлено, что речь идет о тех ограждениях, которые передали в администрацию. По результатам проверки в отделе полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как факт кражи не нашел своего подтверждения. Не исключено, что неизвестные злоумышленники из хулиганских побуждений свалили ограждения, которые представители администрации и вывезли, как раз, чтобы исключить факт хищения, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила о своей версии произошедшего.

Полицейские заверили журналистов TagilCity.ru, что ограждения в сквере будут восстановлены в ближайшее время. Согласно результатам еженедельных проверок нелегальных пунктов приёма металла, с начала года ни в одном из них не изымались ограждения городских скверов и парков.