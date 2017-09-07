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Новости Нижнего Тагила

Шахтёры из Североуральска подделывали больничные листы: ущерб составил почти 500 тысяч рублей

7 сентября 2017, 07:30Добавить новость
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Сотрудники градообразующего предприятия в Североуральске обвиняются в использовании поддельных больничных листов.

Инициатором подачи заявления в полицию стало руководство предприятия, которое заподозрило ряд работников в обороте фальшивых документов. Ущерб был оценён в полмиллиона рублей, передает Наша газета.

Факт мошенничества был подтверждён, когда специалисты проверяли медучреждения Екатеринбурга и нашли нестыковки. Подозреваемые признались, что покупали листы временной нетрудоспособности через интернет за 6-7 тысяч рублей.

К делу причастны 14 человек. Восьмерым назначили наказание, не подразумевающее лишение свободы. Ещё шесть человек ожидают рассмотрения дел судом Красноуфимска.

 
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