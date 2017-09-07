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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Магнит» оштрафован на 40 000 рублей за продажу сигарет у школы

7 сентября 2017, 22:00Добавить новость
бизнес,нарушение,Нижний Тагил,проверка,Роспотребнадзор,школа,штраф,Дзержинский район,Вагонка
Магазин «Магнит» в Дзержинском районе Нижнего Тагила продавал сигареты недалеко от школы. 

Один из супермаркетов «Магнит» в Нижнем Тагиле торговал сигаретами неподалеку от учебного заведения. Жалобы в Роспотребнадзор поступили от жителей Вагонки: они рассказали, что в магазине по адресу Зари, 21 продают табачные изделия.

Этот супермаркет располагается менее чем в 100 метрах от Детской музыкальной школы № 2. В результате проверки Роспотребнадзор установил, что «Магнит» в ходе своей деятельности нарушал закон «Об охране здоровья». АО «Тандер» привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 40 000 рублей.

Ответчик попытался оспорить решение суда, однако ему это не удалось, пишет информационное агентство Все новости.

 
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