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Новости Нижнего Тагила

1 267 уралвагонзаводцев работали в рядах народной дружины на территории Дзержинского района Нижнего Тагила в 2016 году

8 февраля 2017, 16:00Добавить новость
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Народная дружина нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» подвела итоги работы. 

За 3 года существования ДНД на УВЗ работники предприятия и члены народной дружины провели 125 рейдов на территории Дзержинского района Нижнего Тагила. За это время было выявлено 985 административных нарушений.

Только в 2016 году количество членов ДНД насчитывало 1267 человек. За год 46 раз они выходили на улицы района в целях охраны порядка.

Дружинники в прошлом году принимали участие и в проведении и охране правопорядка на массовых мероприятиях – в играх ВХЛ в Ледовом Дворце, на Дне молодежи, в новогодних мероприятиях.

Общественники выступали и в качестве свидетелей по фактам обнаружения случаев незаконной торговли алкоголем.

Самым активным участникам ДНД ежегодно выделяются отгулы – от 1 до 3 дней. 10 уралвагонзаводцев получили благодарности по итогам работы за год. 

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Уралвагонзавод (УВЗ)
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