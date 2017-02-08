1 267 уралвагонзаводцев работали в рядах народной дружины на территории Дзержинского района Нижнего Тагила в 2016 году

Народная дружина нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» подвела итоги работы.

За 3 года существования ДНД на УВЗ работники предприятия и члены народной дружины провели 125 рейдов на территории Дзержинского района Нижнего Тагила. За это время было выявлено 985 административных нарушений.





Только в 2016 году количество членов ДНД насчитывало 1267 человек. За год 46 раз они выходили на улицы района в целях охраны порядка.





Дружинники в прошлом году принимали участие и в проведении и охране правопорядка на массовых мероприятиях – в играх ВХЛ в Ледовом Дворце, на Дне молодежи, в новогодних мероприятиях.





Общественники выступали и в качестве свидетелей по фактам обнаружения случаев незаконной торговли алкоголем.





Самым активным участникам ДНД ежегодно выделяются отгулы – от 1 до 3 дней. 10 уралвагонзаводцев получили благодарности по итогам работы за год.