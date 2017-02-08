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Новости Нижнего Тагила

35-летний мужчина вышел из дома и пропал в посёлке Горбуново под Нижним Тагилом (ФОТО)

8 февраля 2017, 12:40Добавить новость
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3 февраля пропал человек в районе посёлка Горбуново. Мужчина ушёл около 21:00 из дома и до настоящего времени не вернулся.

Родственник сообщает, что мужчина вышел ненадолго в деревенской рабочей одежде. На нем были чёрные валенки, фуфайка или старый чёрный пуховик.

 

Быть может, выходил покурить или ещё куда-то и бесследно исчез. С тех пор его никто не видел, -- рассказал редакции TagilCity.ru брат пропавшего.

 

Мужчина ростом 180 сантиметров и среднего телосложения. Из особых примет можно отметить отсутствие переднего зуба. Возраст пропавшего – 35 лет.

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Родственники обратились в полицию.

 

На данный момент расследованием занимается участковый. Через три дня после начала поисковых работ дело будет передано в следственный комитет для продолжения поисков, -- уточнил родственник пропавшего мужчины.

 

Дополнительную информацию можно сообщить в редакцию TagilCity.ru по телефону +7 (3435) 499-334 или в отделение полиции по телефону 02 или 102 (если с мобильного).

Нижний Тагил,полиция,розыск,пропал,поиск,мужчина,Горбуново,разыскиваетсяНижний Тагил,полиция,розыск,пропал,поиск,мужчина,Горбуново,разыскивается
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Роман 08.02.2017 13:04:48 #
странно
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