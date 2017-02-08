35-летний мужчина вышел из дома и пропал в посёлке Горбуново под Нижним Тагилом (ФОТО)

Родственник сообщает, что мужчина вышел ненадолго в деревенской рабочей одежде. На нем были чёрные валенки, фуфайка или старый чёрный пуховик.

Быть может, выходил покурить или ещё куда-то и бесследно исчез. С тех пор его никто не видел, -- рассказал редакции TagilCity.ru брат пропавшего.

Мужчина ростом 180 сантиметров и среднего телосложения. Из особых примет можно отметить отсутствие переднего зуба. Возраст пропавшего – 35 лет.





Родственники обратились в полицию.

На данный момент расследованием занимается участковый. Через три дня после начала поисковых работ дело будет передано в следственный комитет для продолжения поисков, -- уточнил родственник пропавшего мужчины.

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