Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» скоро прибудет в Нижний Тагил (ВИДЕО)

В Нижний Тагил из Екатеринбурга прибывает нерукотворная икона «Призри на смирение», об этом сообщает информационный отдел Нижнетагильской епархии.

16 февраля в 10:30 в Нижний Тагил прибудет образ Пресвятой Божьей Матери Введенского мужского монастыря Киева. Сейчас она находится в Екатеринбурге.





Икона будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе с 16 по 19 февраля по адресу: Трудовая,3. В последний день после Божественной Литургии икона отбудет из города.





Все эти дни перед иконой будут совершаться молебные пения и чтение акафиста.



К иконе обращаются множество верующих паломников. Она помогает исцелению больных и нуждающимся.

Видео: Паломническая служба «Готия»

Данная икона «Призри на смирение» является чудотворным образом Богородицы. В 1993 году чудесным образом он появился на стекле, прикрывавшем икону, хотя не соприкасался с изображением на ней. Ученые провели исследования по ее созданию и подтвердили факт нерукотворного появления изображения: ее создал не человек. Этому они не смогли дать научного объяснения.





Нерукотворная икона «Призри на смирение» по-прежнему находится в храме рядом с оригинальным образом Богородицы.