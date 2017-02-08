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Новости Нижнего Тагила

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» скоро прибудет в Нижний Тагил (ВИДЕО)

8 февраля 2017, 14:45Добавить новость
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В Нижний Тагил из Екатеринбурга прибывает нерукотворная икона «Призри на смирение», об этом сообщает информационный отдел Нижнетагильской епархии

16 февраля в 10:30 в Нижний Тагил прибудет образ Пресвятой Божьей Матери Введенского мужского монастыря Киева. Сейчас она находится в Екатеринбурге.

Икона будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе с 16 по 19 февраля по адресу: Трудовая,3. В последний день после Божественной Литургии икона отбудет из города.

Все эти дни перед иконой будут совершаться молебные пения и чтение акафиста.


К иконе обращаются множество верующих паломников. Она помогает исцелению больных и нуждающимся.
Видео: Паломническая служба «Готия»

 

Данная икона «Призри на смирение» является чудотворным образом Богородицы. В 1993 году чудесным образом он появился на стекле, прикрывавшем икону, хотя не соприкасался с изображением на ней. Ученые провели исследования по ее созданию и подтвердили факт нерукотворного появления изображения: ее создал не человек. Этому они не смогли дать научного объяснения.

Нерукотворная икона «Призри на смирение» по-прежнему находится в храме рядом с оригинальным образом Богородицы.

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