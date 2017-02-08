«День безопасного рунета» прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

Специалисты Центральной городской библиотеки г. Нижнего Тагила провели цикл встреч в рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного рунета».

7 февраля в Центральной библиотеке проходил «День безопасного рунета». Пенсионеры, старшеклассники школы №44 и студенты Нижнетагильского медицинского колледжа получили много полезной информации от сотрудников библиотеки.





Пожилым людям всегда трудно осваивать новую техническую информацию в современном мире интернета. В этом им помогали специалисты. Пенсионеры узнали значение многих новых терминов, которые нужно знать, пользуясь интернетом. «Домен», файл», «собака», «антивирус», «троллинг», - все это новые понятия для возрастных пользователей.





Надежда Пастухова, специалист отдела электронной информации, помогла пенсионерам понять смысл этих терминов, зарегистрироваться на электронной почте, составить письмо на сервере, прикрепить документ.





Учащиеся школы приняли участие в викторине, которая проходила в холле. За каждый правильный ответ школьники получали смайл «Безопасный интернет», который закреплялся на доске.





Полезную информацию для студентов колледжа подготовили сразу несколько специалистов. Татьяна Козяр, отвечающая за связи со СМИ, показала, как выглядел бы текст бессмертного произведения «Евгений Онегин» на «олбанском», и рассказала, какие меры предлагают предпринять лингвисты, чтобы защитить русский язык в интернете.





Психолог библиотеки Оксана Лобырева провела экспресс-тест: ответив на 10 вопросов, любой мог проверить себя, зависим ли он от интернета.





Программист Андрей Кутенев познакомил присутствующих с доступными антивирусными программами, рассказал о троллинге и ответственности за подобные действия во всемирной паутине.





Екатерина Сафронеева, заведующая справочно-библиографическим отделом, рассказала, насколько интернет может быть не только интересен, но и полезен практически.





В беседе с участниками встречи принял участие и подполковник полиции Александр Божко. Он озвучил неутешительную статистику: в 2016 году в Нижнем Тагиле зарегистрировано более 700 случаев мошенничества с использованием IT.





Фото: Центральная городская библиотека





Завершила мероприятие интерактивная игра. В ней приняли участие 3-классники из школы №64. Ольга Начапкина, заведующая отделом специализированной литературы, рассказала детям об опасностях, которые могут подстерегать детей в интернете.





Участниками «Дня безопасного рунета» стали 200 тагильчан. Акция продолжается и будет проходить до 10 февраля.