Инвалиду из Нижнего Тагила отказали в назначении пенсии

Жительнице Нижнего Тагила, проходящей реабилитацию в медицинском учреждении Нижней Салды, была установлена вторая группа инвалидности.

Женщина обратилась за назначением пенсии в Пенсионный фонд по месту пребывания. Однако ей отказали в назначении пенсии, так как она прописана в Нижнем Тагиле и предложили обратиться в Пенсионный фонд по месту прописки.





Стоит заметить, что действующее законодательство РФ не предусматривает такое основание как повод не назначать выплаты.





Инцидент под свой контроль взяла прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. Работниками прокуратуры был подан иск в суд. Решение было вынесено в пользу женщины инвалида.





В ближайшем времени вся сумма задолженности по пенсии будет выплачена. Первая выплата уже произведена.