Официальная жалоба на хлеб с тканью от жительницы не поступала: Нижнетагильский хлебокомбинат прокомментировал инородный предмет в продукции

По настоящий день никаких претензий на хлебокомбинат от покупателей официально нам не поступало. Обычно продукцию возвращают либо в магазин, либо непосредственно на хлебокомбинат, и мы этот вопрос решаем в рабочем порядке. По данной проблеме никаких претензий официально не поступало, -- дала ответ руководитель отдела продаж предприятия Марина Динкилякер.

Действительно, купившая хлеб с тканью тагильчанка не сохранила чек, поэтому не стала делать возврат. А вот женщина, которая перед Новым годом приобрела сухари с личинками, смогла сдать их назад в магазин.