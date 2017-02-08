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Новости Нижнего Тагила

Официальная жалоба на хлеб с тканью от жительницы не поступала: Нижнетагильский хлебокомбинат прокомментировал инородный предмет в продукции

8 февраля 2017, 17:25Добавить новость
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В конце января одной из жительниц Нижнего Тагила в хлебе попался кусок ткани. Портал TagilCity.ru попросил руководство Нижнетагильского хлебокомбината прокомментировать ситуацию. Недавно был получен ответ. Согласно ему, тагильчане хоть и возвращают время от времени в магазины «Тагилхлеба» хлебную продукцию, однако до официальных жалоб дело не доходит.

По настоящий день никаких претензий на хлебокомбинат от покупателей официально нам не поступало. Обычно продукцию возвращают либо в магазин, либо непосредственно на хлебокомбинат, и мы этот вопрос решаем в рабочем порядке. По данной проблеме никаких претензий официально не поступало, -- дала ответ руководитель отдела продаж предприятия Марина Динкилякер.

 

Действительно, купившая хлеб с тканью тагильчанка не сохранила чек, поэтому не стала делать возврат. А вот женщина, которая перед Новым годом приобрела сухари с личинками, смогла сдать их назад в магазин.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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