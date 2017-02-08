| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Верховный суд отклонил кассационную жалобу по делу об убийстве тагильской модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной

8 февраля 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,смерть,суд,убийство,уголовное дело,лошагин,Юлия Лошагина,Юлия Прокопьева
Адвокат Дмитрия Лошагина в третий раз подает кассационную жалобу в Верховный суд. Она вновь была отклонена.

Защитник Лошагина Александр Добровинский попытался оспорить приговор, который был назначен и оставлен в силе в июне 2015 года. Адвокат намеревался убедить судью в том, что записи с камер видеонаблюдения были удалены настоящими убийцами, а не его подзащитным. Более того, он хотел обратить внимание следствия на множество нестыковок в деле, которые, очевидно, так и останутся загадками, пишет Комсомольская правда. Однако суд оставил приговор в силе - 10 лет колонии строгого режима.

Напомним, Дмитрий Лошагин отбывает наказание за убийство жены модели Юлии Прокопьевой, которая пропала летом 2013 года, а затем была найдена сожженной в лесу.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , ,
Свердловчанин убил водителя автобуса из ревности к жене: ранее он уже сидел в ИК Нижнего Тагила 4 декабря 2016, 09:15 1
63-летняя екатеринбурженка убила своего 78-летнего соседа и проведет 11 лет в колонии общего режима 29 ноября 2016, 16:45
Полиция Екатеринбурга разыскивает 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины (ФОТО) 27 сентября 2016, 15:50

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 440
Подписаться на новости