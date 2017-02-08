Верховный суд отклонил кассационную жалобу по делу об убийстве тагильской модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной

Защитник Лошагина Александр Добровинский попытался оспорить приговор, который был назначен и оставлен в силе в июне 2015 года. Адвокат намеревался убедить судью в том, что записи с камер видеонаблюдения были удалены настоящими убийцами, а не его подзащитным. Более того, он хотел обратить внимание следствия на множество нестыковок в деле, которые, очевидно, так и останутся загадками, пишет Комсомольская правда. Однако суд оставил приговор в силе - 10 лет колонии строгого режима.





Напомним, Дмитрий Лошагин отбывает наказание за убийство жены модели Юлии Прокопьевой, которая пропала летом 2013 года, а затем была найдена сожженной в лесу.