Заморозка пенсионных накоплений в России на 3 года не может повлиять на размер пенсии

Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов России Сергей Беляков высказал свое мнение о заморозке накоплений к пенсии, сообщает газета «Известия».

Сергей Беляков считает, что такой радикальный метод не сможет решить проблему дефицита бюджета ПФР и никак не влияет на размер пенсии.





Он отмечает: решение о заморозке пенсионных накоплений имеет только одну единственную цель – залатать бюджетные дыры немедленно, здесь и сейчас. Однако, по его мнению, происходит не сокращение дефицита, а наоборот, увеличение. Беляков приводит конкретные цифры.





В 2014 году дефицит пенсионной ПФР составлял 1,7 трлн рублей, в 2015 году – 1,9 трлн рублей, в 2016 году – 2,2 трлн рублей. Разморозка накопительной части планируется к 2019 году. В это время Минфин прогнозирует рост дефицита ПФР до 2,3 трлн рублей как минимум.





Беляков добавил, что мораторий на формирование гражданами пенсионных накоплений обходится экономике в 1% ВВП в год.