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Новости Нижнего Тагила

Петиция в защиту Вики Стариковой из Нижнего Тагила предлагает выгнать Ренату Литвинову из жюри шоу «Минута славы»

8 марта 2017, 15:40Добавить новость
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Зрители «Минуты славы» решили направить петицию руководству Первого канала. Она предлагает исключить из жюри Ренату Литвинову, которая жестко обошлась с участницей шоу Викой Стариковой, комментируя ее выступление. 

Автор обращения – житель Москвы Алексей Копылов. В петиции он выразил возмущение оценкой Литвиновой в адрес юной тагильчанки. С ним согласны многие из тех, кто видел выступление Вики и слышал комментарии членов жюри.

Автор обращения называет оценку Ренаты Литвиновой «пределом бесчеловечности, хамского отношения к людям».

Также он сравнил отношение жюри «Голоса. Дети» к выступающим и членов комиссии шоу «Минута славы». Напомним, известный продюсер Максим Фадеев также высказался в защиту Вики

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