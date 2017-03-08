Петиция в защиту Вики Стариковой из Нижнего Тагила предлагает выгнать Ренату Литвинову из жюри шоу «Минута славы»

Зрители «Минуты славы» решили направить петицию руководству Первого канала. Она предлагает исключить из жюри Ренату Литвинову, которая жестко обошлась с участницей шоу Викой Стариковой, комментируя ее выступление.

Автор обращения – житель Москвы Алексей Копылов. В петиции он выразил возмущение оценкой Литвиновой в адрес юной тагильчанки. С ним согласны многие из тех, кто видел выступление Вики и слышал комментарии членов жюри.





Автор обращения называет оценку Ренаты Литвиновой «пределом бесчеловечности, хамского отношения к людям».



Также он сравнил отношение жюри «Голоса. Дети» к выступающим и членов комиссии шоу «Минута славы». Напомним, известный продюсер Максим Фадеев также высказался в защиту Вики.