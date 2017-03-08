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Новости Нижнего Тагила

Сотрудница «Почты России» в Свердловской области воровала деньги, чтобы заплатить кредиты

8 марта 2017, 10:55Добавить новость
деньги,закон,кража,Свердловская область,суд,Почта России,кредиты

Накануне состоялся суд над жительницей села Нацинское под Ирбитом. Как было установлено, женщина, являясь начальником местного почтового отделения, воровала деньги, чтобы заплатить долги по кредитам.

Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина осуществляла продажу подотчетных товаров мимо кассы.  Таким путем она выручила 55 тысяч рублей, которые использовала на погашение личных потребительских кредитов.

Помимо этого, как пишут «Ведомости Урал», она похитила из кассы более 38 тысяч рублей.

Женщина осуждена на год условно с запретом на работу, связанную с материальной ответственностью, сроком на два года.

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