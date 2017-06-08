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Новости Нижнего Тагила

Как отсутствие электричества повлияло на находчивость? Тагильчане вышли на пикники в свои дворы после урагана (ВИДЕО)

8 июня 2017, 13:10Добавить новость
курьезы,Нижний Тагил,еда,электричество,ураган,изобретательность,мангал,пикник
После урагана в некоторых районах Нижнего Тагила повреждения электросетей были настолько сильными, что подачу электричества удалось восстановить далеко не сразу. Как в экстренной ситуации выживали горожане?

Без электричества в квартире сразу возникает немало сложностей. В первую очередь с приготовлением еды. Кто-то покупал готовые продукты, а чей-то рацион с исчезновением электричества не изменился и даже стал интереснее.

 

Так на Вые жители нашли способ приготовить еду без плиты, микроволновок и других средств цивилизации. Они всем домом вышли на улицы, вынесли мангалы и на них наготовили еды для себя и своих семей.

 

Весь наш дом готовил вот так. Из соседнего дома тоже костёрчик небольшой разводили в обед, еду наверное грели. Что придумали другие – не знаем, -- рассказала жительница дома №52 по улице Вогульская.

 

Хоть и повод не самый весёлый, но впечатления остались от такого незапланированного пикника только хорошие.

 

У нас дом очень дружный, мы просто хорошо провели ещё один выходной день.  Весь день обсуждали прошедший ураган, делились впечатлениями. А чего унывать? Наше уныние все равно ничего не изменит, -- поделилась эмоциями тагильчанка.

 

Электричество появилось 05 июня в 12 часов дня.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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