Национальная платежная карта «Мир» станет зачеткой для российских студентов

Функция зачетной книжки студента добавится в российскую платежную карту «Мир»

Чтобы активнее вовлечь студентов в использование российской платежной системы, в карту «Мир» решено ввести нефинансовые сервисы. Нововведением является появление в карте функции зачетной книжки.





Новая функция начнет вводиться в 2018 году. С ее помощью можно будет идентифицировать учащихся вузов и хранить все данные об их оценках.





Через доступ к системе преподаватели смогут ставить и изменять отметки, а студенты через интернет будут получать об этом информацию, сообщает газета «Известия». Будет доступен мобильный доступ к системе.





Стоит такое нововведение недешево: по оценкам специалистов, введение новой функции обойдется в 5-10 млн рублей. Уже сейчас студенты России получают на карту «Мир» стипендию. Она же является пропуском в учебное заведение.