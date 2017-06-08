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Национальная платежная карта «Мир» станет зачеткой для российских студентов

8 июня 2017, 17:50Добавить новость
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Функция зачетной книжки студента добавится в российскую платежную карту «Мир» 

Чтобы активнее вовлечь студентов в использование российской платежной системы, в карту «Мир» решено ввести нефинансовые сервисы. Нововведением является появление в карте функции зачетной книжки.

Новая функция начнет вводиться в 2018 году. С ее помощью можно будет идентифицировать учащихся вузов и хранить все данные об их оценках.

Через доступ к системе преподаватели смогут ставить и изменять отметки, а студенты через интернет будут получать об этом информацию, сообщает газета «Известия». Будет доступен мобильный доступ к системе.

Стоит такое нововведение недешево: по оценкам специалистов, введение новой функции обойдется в 5-10 млн рублей. Уже сейчас студенты России получают на карту «Мир» стипендию. Она же является пропуском в учебное заведение. 

© TagilCity.ru
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